Taben-Rodt: Bewohner vor austretendem Gas in Sicherheit

Taben-Rodt (dpa/lrs) - Die Feuerwehr in Taben-Rodt (Kreis Trier-Saarburg) hat am Mittwoch 22 Menschen in Sicherheit gebracht, nachdem aus einem Tank in einem Garten Gas ausgetreten war. Das Gas gelangte aus dem Ventil eines 4850 Liter fassenden Flüssiggastanks ins Freie, wie die Polizei in Saarburg mitteilte. Ursache könnte die mögliche Hitzeperiode der vergangenen Tage gewesen sein, erklärte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr konnte das Ventil wieder verschließen. Die Evakuierung konnte danach wieder aufgehoben werden. Verletzt wurde niemand.