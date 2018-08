Feuerwehr entdeckt Frauenleiche neben brennender Wiese

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Tabarz (dpa/th) - Feuerwehrleute haben neben einer brennenden Wiesenfläche bei Bad Tabarz (Kreis Gotha) eine Frauenleiche gefunden. Angaben darüber, wie die Frau ums Leben gekommen ist, seien derzeit nicht möglich, sagte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag. Die Einsatzkräfte hatten die Leiche am Sonntagmittag während der Löscharbeiten an einer etwa 50 Quadratmeter großen Wiesenfläche entdeckt, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Demnach lag der Körper in etwa 15 Meter Entfernung zum Brandort. Ein Zeuge hatte die Landeseinsatzzentrale zuvor über den Flächenbrand informiert. Die Kriminalpolizei Gotha ermittelt am Fundort.