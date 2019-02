Direkt aus dem dpa-Newskanal

Suhl (dpa/th) - In Suhl ist in einem Hallenbad eine 87-jährige Frau ertrunken. Die Seniorin wurde am Donnerstag leblos im Becken gefunden, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte hätten noch versucht, sie zu reanimieren - jedoch ohne Erfolg. Ein Fremdverschulden schließen der Ermittler derzeit aus. Unklar ist aber noch, ob die Frau durch einen Unfall ums Leben kam, oder ob es medizinische Gründe für ihren Tod gab.