Unbekannter Mann mit Gedächtnisverlust identifiziert

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Mann ohne Erinnerung, dessen Foto die Polizei kürzlich veröffentlicht hat, ist identifiziert. Er ist seit der vergangenen Woche mit Gedächtnisverlust in einem Stuttgarter Krankenhaus. Angehörige aus Berlin und der Schweiz hätten sich gemeldet, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie hätten angegeben, ihren Verwandten über Facebook entdeckt und erkannt zu haben. Es handelt sich demnach um einen 59 Jahre alten Deutschen, der in der Schweiz lebt. Warum der Mann eine Amnesie erlitt, war weiter unklar.

Der Mann hatte sich am Donnerstag vergangener Woche bei der Bahnhofsmission in Stuttgart gemeldet. Er konnte sich demnach nur an die vorangegangenen drei Tage erinnern. In dieser Zeit sei er mit dem Rad von Radolfzell (Landkreis Konstanz) nach Stuttgart geradelt. Darüber hinaus fehlten ihm aber wichtige Erinnerungen.