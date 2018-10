Eltern vergessen Fünfjährige am Flughafen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) - Ein Ehepaar hat seine fünfjährige Tochter nach dem Urlaub am Stuttgarter Flughafen vergessen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Mädchen am Montagabend der Aufsicht aufgefallen, weil es allein und orientierungslos umherirrte. Trotz mehrerer Durchsagen wurden die Eltern zunächst nicht gefunden - das Kind wurde zum Revier des Flughafens in Leinfelden-Echterdingen gebracht. Dort rief wenig später die Mutter an: Die Familie war demnach aus dem Urlaub zurückgekehrt und hatte die restliche Heimreise mit zwei Fahrzeugen angetreten. Laut Polizei gingen wohl beide Elternteile davon aus, dass die Tochter im Wagen des anderen saß. Die Fünfjährige wurde letztlich wohlbehalten vom Vater abgeholt.