15 Verletzte bei Ammoniak-Austritt in Eisstadion

Straubing (dpa/lby) - Beim Austritt von giftigem Ammoniak in einem Eisstadion in Straubing sind 15 Menschen verletzt worden. Sie kamen am Mittwochvormittag mit Atemwegsreizungen in Krankenhäuser, wie ein Polizeisprecher sagte. Zu den Verletzten zählten überwiegend Einsatzkräfte der Feuerwehr. Außerdem wurden ein Mitarbeiter des Eisstadions und mehrere Bewohner der niederbayerischen Stadt behandelt. Mehr als 70 Anwohner mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Das Ammoniak war bei Instandhaltungsarbeiten ausgetreten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte möglicherweise die Vibration einer Eismaschine die Leitung unter der Eisfläche beschädigt. Das defekte Ventil wurde repariert, die Überreste der Chemikalie sollten aus der Leitung beseitigt werden.

Beim Einatmen hoher Konzentrationen von Ammoniak besteht Lebensgefahr. Es wird unter anderem als Kältemittel verwendet.