Radfahrerin überlebt Sturz aus bis zu 20 Metern Höhe

Strande (dpa/lno) - Eine 47 Jahre alte Radfahrerin hat an der Steilküste zwischen Strande und Stohl (Kreis Rendsburg-Eckernförde) einen Sturz aus bis zu 20 Metern Höhe schwer verletzt überlebt. Nach Angaben der Polizei war die Frau am Montagnachmittag mit ihrem Mann auf einer Fahrradtour unterwegs, als sie plötzlich vom Weg abkam und die Steilküste hinunterfiel. Die Frau aus dem Kreis Ostholstein stürzte etwa 15 bis 20 Meter in die Tiefe, ehe der Sturz von Büschen und Bäumen gebremst wurde.

Rettungskräfte fanden die Frau den Angaben zufolge nach kurzer Suche im Bereich Marienfelde (Gemeinde Strande). Nachdem die Feuerwehr einiges Gestrüpp entfernt habe, habe die Verletzte schließlich über den Strand gerettet werden können. Die Frau sei mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen am Oberkörper in ein Kieler Krankenhaus geflogen worden.