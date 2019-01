Tote im Graben gefunden: Polizei untersucht Hintergründe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stralsund (dpa/mv) - Der Tod einer Frau aus Stralsund gibt der Polizei Rätsel auf. Die Leiche der 41-Jährigen war am 17. Januar im Straßengraben an der Landesstraße 213 zwischen Stralsund und Prohn gefunden worden, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärte. Zuletzt war die Stralsunderin, die auch eine Wohnung in der Hansestadt hatte, am 13. Januar gesehen worden.

Die Obduktion habe die Todesursache noch nicht restlos klären können. Es spreche jedoch einiges dafür, dass die Frau trotz ihrer Bekleidung der Kälte zum Opfer gefallen ist. Weitergehende Analysen, was Drogenkonsum oder Alkohol betrifft, stünden aber noch aus. Bei der Toten sei ein Hund gewesen, der von Feuerwehrleuten gerettet wurde. Hinweise auf eine Straftat gebe es bisher nicht.

Die Frau habe so tief im Straßengraben gelegen, dass sie aus den Autos von Vorbeifahrenden nicht gesehen werden konnte. Es läuft ein Todesermittlungsverfahren. Die Polizei hofft auf Zeugen, die die Frau an den Tagen vor dem 17. Januar gesehen haben. Zu dem Zeitpunkt herrschte Frost.