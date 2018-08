Suche nach Vermisstem am Großen Storkower See geht weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Storkow (dpa/bb) - In Storkow (Landkreis Oder-Spree) geht am Mittwoch die Suchaktion nach einem 79 Jahre alten Mann weiter. Der Senior wird seit Dienstagnachmittag vermisst, wie die Polizei in Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr hatte am Dienstag am und auf dem Großen Storkower See bis in die Abendstunden nach dem Verschwundenen gesucht - ohne Erfolg. Auch ein Hubschrauber und Taucher kamen zum Einsatz. Mit Hunden soll nun erneut nach dem Mann gesucht werden.