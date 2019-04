Schule wegen beißenden Geruchs geräumt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stendal (dpa/sa) - Ein Stendaler Gymnasium ist am Montagnachmittag wegen beißenden Geruchs geräumt werden. Lehrkräfte und Schüler, die sich noch im Gebäude aufhielten, wurden in Sicherheit gebracht, wie der Landkreis mitteilte. Der Rettungsdienst brachte zunächst vier Kinder wegen Atembeschwerden ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit Atemschutzmasken vor Ort, um die Lage zu erkunden. Ob eine Chemikalie auslief oder eine andere Ursache für den beißenden Geruch in Frage kommt, konnte eine Kreissprecherin zunächst nicht sagen. Die Schülerinnen und Schüler wurden laut Mitteilung gebeten, ihre Eltern über den Vorfall zu informieren.