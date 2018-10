71-Jähriger stürzt beim Wandern ab und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Steeg (dpa/lsw) - Ein 71-Jähriger aus dem Bodenseekreis ist beim Wandern in Tirol tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Mann nach ersten Erkenntnissen alleine auf den 2406 Meter hohen Pimig im Lechtal gewandert und beim Abstieg 150 Meter in die Tiefe gestürzt. Wie genau es zu dem Unfall kam, war aber zunächst noch nicht klar. Der Vermieter des Urlaubers aus Baden-Württemberg hatte ihn am Dienstagabend als vermisst gemeldet. Seit Mittwochmorgen suchten die Alpinpolizei und die Bergrettung mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers nach ihm. Seine Leiche wurde am Vormittag mit dem Hubschrauber ins Tal geflogen.