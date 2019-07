Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stadland (dpa/lni) - Eine Frau ist in Stadtland im Kreis Wesermarsch in einen Wassergraben gefallen und ertrunken. Die Unglücksursache sei noch unbekannt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Suizid oder ein Verbrechen werde nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen. Eine Spaziergängerin hatte den leblosen Körper der 57-Jährigen am Morgen in dem etwa einen Meter tiefen Graben entdeckt und die Rettungskräfte gerufen.