Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) - Ein alter Mann und sein Sohn sind in Spiesen-Elversberg (Landkreis Neunkirchen) tot aufgefunden worden. Die beiden Männer im Alter von 81 und 48 Jahren starben nach ersten Erkenntnissen an einer Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung, wie die Polizei in Saarbrücken am Samstag mitteilte. Das Gas war vermutlich aus einem Kaminofen ausgetreten. Die Hintergründe waren zunächst unklar, die Ermittlungen dauerten an.