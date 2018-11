Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sonneberg (dpa/th) - Ein 15-Jähriger hat in Sonneberg die Polizei gerufen, weil er glaubte, zwei abgetrennte Finger in einem Parkhaus gesehen zu haben. Als die Beamten am Montagnachmittag eintrafen, konnten sie keine abgetrennten Finger finden, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Statt dessen fanden sie abgebissene Geleebananen, die der 15-Jährige fälschlicherweise für Finger gehalten hatte.