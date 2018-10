Streit vor Einkaufszentrum eskaliert: Angriff mit Messer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sondershausen (dpa/th) - Zwei Männer sind bei einer Auseinandersetzung vor einem Einkaufszentrum in Sondershausen leicht verletzt worden. Zeugen beobachteten nach Polizeiangaben vom Mittwoch, wie einer der beiden den anderen mit einem Messer attackierte. Bei dem mutmaßlichen Angreifer vom Dienstagabend soll es sich um einen 33 Jahre alten Eritreer handeln. Der andere Mann - ein 34-jähriger Deutscher - steht im Verdacht, den Afrikaner gemeinsam mit anderen im August unter ausländerfeindlichen Rufen geschlagen, getreten und schwer verletzt zu haben.

Ein Racheakt könne daher nicht ausgeschlossen werden, sagte eine Behördensprecherin. Zum Motiv könne aber bisher nur gemutmaßt werden. Mehrere Passanten sollen in den Streit am Dienstagabend eingegriffen haben. Der 34-Jährige kam mit leichten Schnittverletzungen in ein Krankenhaus. Den mutmaßlichen Angreifer traf die Polizei kurze Zeit später in einer Gemeinschaftsunterkunft an. Er sei leicht verletzt und angetrunken gewesen. Auch die mutmaßliche Tatwaffe mit Blutspuren sei gefunden worden.

Die Ermittlungen in beiden Fällen liefen noch, sagte die Polizeisprecherin. Im Fall vom August sei auch der Staatsschutz der Polizei eingebunden, da eine politisch motivierte Tat nicht ausgeschlossen werden könne.