Solingen (dpa/lnw) - Ein Mann ist in Solingen durch den Schuss eines Polizisten schwer verletzt worden. Am späten Donnerstagabend habe es in der Blumenstraße einen Einsatz gegeben, bei dem ein Beamter einen Schuss auf einen Mann abgegeben habe, sagte ein Sprecher der Polizei. Weshalb die Einsatzkräfte vor Ort waren und warum der Polizist den Schuss abfeuerte, sagte der Sprecher in der Nacht nicht. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.