Zweijähriger nach Sturz aus Fenster schwer verletzt

Sömmerda (dpa/th) - Ein zwei Jahre alter Junge ist in Sömmerda aus einem Fenster im ersten Stock gefallen und mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Der Junge war ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge am Sonntagnachmittag in einem unbeobachteten Moment an das geöffnete Fenster gelangt. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, ermittelt sie nun zu den genaueren Umständen des Vorfalls. Geprüft werden müsse, ob die Eltern etwa ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Auch das Jugendamt wurde eingeschaltet.