Sinn (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mittelhessen hat es einen lauten Knall gegeben. Was die Ursache für die Flammen und das Geräusch in Sinn (Lahn-Dill-Kreis) am Freitag gewesen ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Zwei Personen seien durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt worden. Eine Wohnung in dem Mehrfamilienhaus war in Brand geraten. Das Gebäude sei durch das Feuer komplett unbewohnbar. Eine Angabe zum Schaden lag zunächst nicht vor.