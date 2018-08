Siegburger Großbrand: Regionalzüge ab Freitag nach Plan

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Siegburg (dpa/lnw) - Nach dem verheerenden Böschungsbrand an den Bahntrassen in Siegburg kann auch der Regionalverkehr ab Freitag wieder nach Plan fahren. Reparaturteams hätten die Schäden an der Oberleitung sowie an den Kabeln für die Leit- und Sicherungstechnik behoben, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstagabend mit. Die Züge des Regionalverkehrs fahren ab Freitag mit Betriebsbeginn wieder planmäßig. Betroffen waren die Linien RE 9 und S 12.

Die Bahn hatte nach dem heftigen Brand am Dienstag zwischen Hennef (Sieg) und Troisdorf einen Ersatzverkehr mit Bussen für Regionalverbindungen eingerichtet. Der Fernverkehr war inzwischen schon wieder angerollt.

Am Dienstag hatte eine Böschung an der ICE-Strecke Köln-Frankfurt bei Siegburg Feuer gefangen, das schnell auf die dahinterliegende Siedlung übergegriffen hatte. Nach Angaben der Stadt wurden 32 Menschen bei dem Brand verletzt und mehrere Gebäude zerstört.