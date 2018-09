Männliche Leiche in Siegburg entdeckt: Unglück vermutet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Siegburg (dpa/lnw) - In Siegburg bei Bonn ist eine männliche Leiche entdeckt worden. Bei dem Toten handele es sich um einen 26-Jährigen aus Troisdorf, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Polizei vermutet nach ersten Erkenntnissen einen Unglücksfall. Es gebe keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen oder einen Suizid, sagte der Sprecher. Die Leiche sollte obduziert werden. Eine Gruppe junger Männer hatte den Toten am Freitagabend an einem Berghang gefunden. Mehrere Medien hatten über den Fund berichtet.