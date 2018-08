Deutsche Bahn: 500 000 Euro an Hilfsfonds nach Großbrand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Siegburg (dpa/lnw) - Nach dem Großbrand an einer Bahnstrecke in Siegburg beteiligt sich die Deutsche Bahn mit einer halben Million Euro an einem Hilfsfonds für die Betroffenen. "Wer die Bilder gesehen hat, erkennt sofort, dass schnelle Hilfe Not tut", sagte eine Bahnsprecherin in Frankfurt am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Da man vor Ort am besten weiß, wo jetzt Unterstützung am meisten hilft, beteiligen wir uns selbstverständlich als gute Nachbarn an der Spendenaktion."

Am Dienstag hatte sich an einer Böschung an der Bahnstrecke Köln-Frankfurt zwischen Siegburg und Troisdorf ein Großbrand entwickelt. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt, acht Gebäude stark beschädigt.

"Das Wichtigste ist, dass man schnell ermittelt, was in diesen Häusern noch zu retten ist und was nicht", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul bei einem Besuch an der Unglücksstelle. Die Versicherungen müssten schnell und unbürokratisch entscheiden können.