Kind fällt von Pferd und wird lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seesen (dpa/lni) - In Seesen (Kreis Goslar) ist ein fünf Jahre altes Mädchen von einem Pferd gefallen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die 43 Jahre alte Mutter das Tier zuvor zur Probe geritten und danach ihre Tochter draufgesetzt. Dabei warf das Pferd die Fünfjährige ab und trat mehrmals auf sie ein. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Vorfall am Sonntag ist das Mädchen mittlerweile außer Lebensgefahr.