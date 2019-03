Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seeon-Seebruck (dpa/lby) - Bei Waldarbeiten ist in Oberbayern eine 26-Jährige von einem Baum erschlagen worden. Ein Mann hatte den Baum am Samstag in einem Waldstück bei Seeon-Seebruck (Landkreis Traunstein) gefällt, dieser stürzte dann einem Polizeisprecher zufolge auf die Frau. Sie starb noch an der Unfallstelle. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Weitere Angaben machte die Polizei nicht.