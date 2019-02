Spaziergänger retten schlafenden Mann vor dem Kältetod

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Spaziergänger haben in Schwerin einen 30-Jährigen vor dem Kältetod gerettet. Der Mann habe am Montagnachmittag mit durchnässter Kleidung schlafend auf einer feuchten Wiese am Aubach gelegen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Spaziergänger alarmierten die Rettungskräfte, die bei dem Mann nur noch 32,6 Grad Körpertemperatur feststellten. Er wurde unterkühlt ins Klinikum gebracht. Wie sich nach Polizeiangaben herausstellte, kam der 30-jährige Schweriner aus dem Klinikum, wo er einen Alkoholentzug abgebrochen hatte. Er kaufte sich am Morgen Schnaps, trank ihn und schlief an Ort und Stelle ein.