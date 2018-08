Rettung in letzter Minute: Mann mit Alkoholvergiftung in Zug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Mit akuten Vergiftungserscheinungen durch Alkohol, Drogen und Medikamente ist ein Mann am frühen Dienstagmorgen in Schwerin in einem Regionalzug gefunden worden. Der 40-Jährige habe kaum noch Vitalfunktionen gezeigt, teilte die Bundespolizei mit. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden. Sobald es ihm wieder besser geht, droht ihm ein Gefängnisaufenthalt: Bei der Feststellung der Personalien habe sich herausgestellt, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Güstrow vom Juli wegen des Verdachts des Raubes vorliege, hieß es. "Die Beamten werden ihn erwarten und dem zuständigen Haftrichter zuführen, der über den weiteren Verbleib des Mannes entscheiden wird."