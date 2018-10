Junge turnt im dritten Stock auf Fensterbrett: Mama schläft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Ein dreijähriger Knirps ist in Schwerin knapp einem Unglück entgangen. Während seine 19-jährige Mama fest schlief, balancierte der Kleine im dritten Stock im geöffneten Fenster herum - ein Bein war auf dem äußeren Fensterbrett, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Erst nach 15-minütigem Dauerklingeln sei die Mutter wach geworden. Die Beamten verständigten das Jugendamt, da auch die Wohnung in keinem guten Zustand gewesen sei. Mitarbeiter der Behörde hätten die Betreuung von Mutter und Kind übernommen. Gegen die junge Frau werde jetzt wegen des Verdachtes der Verletzung der Fürsorgepflicht ermittelt. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Donnerstag.