Drei betrunkene Männer brechen auf zu dünnem Eis ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Drei betrunkene junge Männer sind in der Nacht zu Samstag in Schwerin auf dünnem Eis unterwegs gewesen und eingebrochen. Sie konnten aber schnell aus dem kalten Wasser gerettet werden, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte. Seinen Angaben zufolge hatten ein 19-Jähriger und zwei 20-Jährige gegen 2.20 Uhr den Pfaffenteich betreten und waren auf dem zu dünnen Eis eingebrochen. "Das geht als Dummejungenstreich durch", sagte der Sprecher.

Die Männer waren während ihrer nächtlichen Aktion betrunken, wie er weiter erklärte. Passanten und zufällig vorbeifahrende Beamte befreiten die Verunglückten aus dem Wasser. Einer von ihnen war so sehr unterkühlt, dass er zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Derartige Vorfälle hätten sich aber in den vergangenen Tagen glücklicherweise nicht gehäuft, sagte der Sprecher. Die Polizei warnt immer wieder davor, zugefrorene Gewässer zu betreten. Die Eisschichten seien nicht stabil genug.