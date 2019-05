Experten wollen Fliegerbomben in Schwentinental entschärfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwentinental (dpa/lno) - Experten des Kampfmittelräumdienstes wollen am Sonntag zwei amerikanische Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg in Schwentinental (Kreis Plön) unschädlich machen. Die 250 und 500 Kilogramm schweren Blindgänger waren am Mittwoch bei Sondierungsarbeiten in einem Gewerbegebiet im Stadtteil Raisdorf gefunden worden. Für die Arbeiten müssen alle Gebäude in einem Radius von rund 500 Metern um den Fundort evakuiert und Straßensperrungen eingerichtet werden.

Von der Sperrung ist auch die Bundesstraße 76 betroffen. Die Straßensperren sollen am Sonntag von 10.00 Uhr an eingerichtet werden. Die B76 soll voraussichtlich bis etwa 10.45 Uhr frei bleiben. Bei den beiden Bomben handele es sich bereits um die Exemplare fünf und sechs, die in diesem Jahr in Schwentinental entschärft würden.