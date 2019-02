Experten wollen Fliegerbomben bei Kiel unschädlich machen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwentinental (dpa/lno) - Experten des Kampfmittelräumdienstes wollen am Donnerstag erneut zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Schwentinental bei Kiel entschärfen. Für die Arbeiten im Gewerbegebiet Dreikronen im Ortsteil Klausdorf müssen bis zu 1800 Menschen vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Straßen rund um den Fundort werden um 10.00 Uhr gesperrt, eine Stunde später gilt das auch für die Bundesstraße 76. Die beiden 500 und 250 Kilogramm schweren Bomben befinden sich im selben Bereich wie eine erst am Montag von Experten des Kampfmittelräumdienstes entschärfte Fliegerbombe. Weil der sogenannte Detonator einer der beiden jüngsten Funde nicht transportfähig ist, muss er vor Ort gesprengt werden. Es wird ein lauter Knall erwartet.