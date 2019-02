Experten wollen Blindgänger in Schwentinental entschärfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwentinental (dpa/lno) - Experten des Kampfmittelräumdienstes wollen am Montag eine amerikanische Fliegerbombe in Schwentinental (Kreis Plön) entschärfen. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war in der vergangenen Woche bei Sondierungsarbeiten auf einem Acker im Gewerbegebiet Dreikronen im Ortsteil Klausdorf gefunden worden. Laut Polizei werden wegen der Arbeiten am Montag ab 11.00 Uhr Straßen gesperrt. Bis 12.00 Uhr müssen Anwohner das Gebiet verlassen haben. Betroffen sind rund 1800 Anwohner und die Angestellten von etwa 30 Geschäften. Auch die Bundesstraße 76 muss für Arbeiten an dem Blindgänger zwischen der Anschlussstelle Schwentinental/Lise-Meitner-Straße und dem Wiener Kreisel in Kiel-Elmschenhagen vorübergehend gesperrt werden.