Kohlenmonoxid in Wohnung ausgetreten: Vier Verletzte

Schmelz (dpa/lrs) - In einer Wohnung in Schmelz (Kreis Saarlouis) haben am Freitag vier Menschen eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Drei Männer wurden leicht, eine 60-Jährige schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zuvor hatten saarländische Medien über den Fall berichtet.

Das Gas sei womöglich aus der Heizung ausgetreten, sagte ein Polizeisprecher. Zur genauen Ursache liefen aber noch die Ermittlungen. Drei Männer im Alter von 21, 34 und 66 Jahren atmeten das Gas ein und wurden leicht verletzt. Die 60 Jahre alte Frau - die Mutter der jüngeren Männer - war so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus bleiben musste. Ihr Sohn hatte die Polizei alarmiert, da die Mutter auf dem Boden gelegen hatte.