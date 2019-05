Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schleiz (dpa/th) - Ein Zweijähriger ist aus dem Fenster der elterlichen Wohnung in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) geklettert und getürmt. Der kleine Junge sei am Mittwochabend in einem unbeobachteten Moment aus dem Erdgeschossfenster ins Freie gelangt und ohne Kleidung durch die Straße gelaufen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Zeugen sahen das Kleinkind und informierten die Polizei. Die Beamten konnten den Ausreißer wenig später den besorgten Eltern übergeben.