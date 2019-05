Nachts: Polizeistreife entdeckt Schlafenden auf Bahngleisen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

St. Wendel (dpa/lrs) - Die Zuggleise am Bahnhof St. Wendel hatte sich ein Mann im Saarland als nächtliche Schlafstätte ausgesucht. Eine Streife der Bundespolizei habe den 28-Jährigen in der Nacht zum 2. Mai an dem gefährlichen Ort angetroffen, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Der Mann habe stark alkoholisiert und desorientiert gewirkt, hieße es. Da er sich dem Appell widersetzte, die Gleise zu verlassen, fesselte ihn die Streife der Polizei zufolge zu seiner eigenen Sicherheit. Der Mann wurde demnach in einem Rettungswagen zum Ausnüchtern ins örtliche Krankenhaus gebracht.