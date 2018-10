Autofahrerin hat Schlaganfall: Dank Zeuge schnell in Klinik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sankt Julian (dpa/lrs) - Auch dank eines aufmerksamen Zeugen ist eine plötzlich erkrankte Autofahrerin in Sankt Julian (Kreis Kusel) schnell in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Frau habe wahrscheinlich einen Schlaganfall erlitten, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Dienstag mit. Dem Zeugen war sie am Montagnachmittag aufgefallen, weil sie Schlangenlinien fuhr. Er alarmierte die Polizei. Die 58-jährige Frau stoppte an einer Bushaltestelle, die Polizeibeamten riefen nach einem kurzen Gespräch mit ihr sofort den Rettungswagen.