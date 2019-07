Kleidung ohne Besitzer: Mann tot in Sprungbecken gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sangerhausen (dpa/sa) - Im Sprungbecken eines Freibads in Sangerhausen ist am Montagmorgen ein toter Mann gefunden worden. Der 65-Jährige sei am Sonntagabend als vermisst gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Mitarbeiter fanden nach der offiziellen Schließung des Freibads am Sonntag Kleidung und ein herrenloses Fahrrad. Sie suchten das Gelände ab - aber zunächst ohne Erfolg. Auch Polizisten und ein Fährtenhund durchforsteten das Areal. Erst am Morgen konnte der leblose Mann gefunden werden. Die Kripo ermittle nun wegen der genauen Todesursache, hieß es.