Vater verliert Sohn in Shoppingcenter: Polizei sucht mit

Salzgitter (dpa) - Es ist wohl der Alptraum aller Eltern: In einem Shoppingcenter in Salzgitter hat ein Vater seinen drei Jahre alten Sohn verloren - und voller Panik die Polizei um Hilfe gebeten. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, machten sich zwei Polizisten, der Sicherheitsdienst des Einkaufscenters und Mitarbeiter einiger Geschäfte am Samstagnachmittag auf die Suche nach dem kleinen Jungen.

Erst knapp eine halbe Stunde später wurde das Kind in der Joghurtabteilung eines Supermarktes entdeckt - unbekümmert, gut gelaunt und erstaunt über das Aufgebot an Erwachsenen. Der 46-jährige Vater konnte seinen Sohn erleichtert wieder in die Arme schließen. "So eine Situation kennen doch fast alle Eltern, das waren echt ungute Minute für ihn", sagte ein Polizeisprecher.