Mann will Ofen anfeuern und setzt Gartenlaube in Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sachsenbrunn (dpa/th) - Ein 68-Jähriger hat in Sachsenbrunn (Landkreis Hildburghausen) beim Anheizen eines Ofens ein Feuer ausgelöst und sich beim Löschversuch leicht verletzt. Der Mann habe versucht, in seiner Gartenlaube den Ofen anzufeuern, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei sei es zu einer Verpuffung gekommen, durch die Einrichtungsgegenstände Feuer fingen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Mann kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 8000 Euro.