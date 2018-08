Bekleidungshaus in Saarlouis evakuiert: Rauch im Traforaum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarlouis (dpa/lrs) - Ein Bekleidungshaus mitten in Saarlouis ist wegen Rauches evakuiert worden. Ein Feuer gab es nach Angaben der Polizei nicht, auch wurde niemand verletzt. Der Rauch hatte sich am Montag im Traforaum aus bisher noch unklaren Gründen entwickelt. Die Kunden mussten das Bekleidungshaus verlassen. Bevor der Raum betreten werden konnte, stellten die Stadtwerke der Polizei zufolge erst den Strom ab. Das habe einige Zeit in Anspruch genommen. Der Saarländische Rundfunk hatte zuvor darüber berichtet.