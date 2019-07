Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Montag in Saarbrücken eine nackte Leiche aus der Saar geborgen. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittag sagte, handelt es sich dabei um einen Mann. Der Tote wurde an der Malstatter Brücke gefunden. Seine Identität war unklar. Ob es sich um einen Badeunfall handelt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Ermittlungen dauern an. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.