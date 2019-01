Landgericht nach Bombendrohung vorübergehend geräumt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Landgericht Saarbrücken ist am Freitag nach einer Bombendrohung vorübergehend geräumt worden. Nachdem das Gebäude von der Polizei mit Sprengstoffspürhunden durchsucht worden sei, sei es wieder freigegeben worden, teilte ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken mit. Es wurde kein gefährlicher Gegenstand gefunden .Nach Angaben des Landgerichts war eine Mail mit einer entsprechenden Drohung eingegangen. Daraufhin sei die Polizei am Morgen alarmiert worden. Das Gebäude sei vorübergehend gesperrt gewesen. "Jetzt läuft der Betrieb wieder ganz normal", sagte eine Sprecherin.

Auch in mehreren anderen Landeshauptstädten waren Landgerichte nach Bedrohungen geräumt worden. Betroffen waren auch das Justizzentrum in Wiesbaden sowie Gebäude in Potsdam, Magdeburg, Erfurt und Kiel. Die Mail an das Landgericht Saarbrücken war laut Polizei bereits am Donnerstagabend eingegangen, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Mails an die betroffenen Gerichte seien offensichtlich nicht zeitgleich eingegangen.

Ob die Drohung an das Saarbrücker Gericht vom selben Absender wie in den anderen Städten stammt, könne man aus ermittlungstaktischen Gründen bisher noch nicht sagen. "Wir stehen in Kontakt mit den Behörden in anderen Bundesländern", sagte der Sprecher. Eine Bombendrohung an das Landgericht Kiel war laut dortiger Polizei mit "nationalsozialistische Offensive" unterschrieben gewesen. Ein Sprecher des Landgerichts Saarbrücken wollte sich zu der eingegangenen Mail nicht äußern und verwies an die Polizei.