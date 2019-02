Polizeitaucher bergen Frauenleiche in der Saale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saalfeld (dpa/th) - Polizeitaucher haben am Mittwoch in Saalfeld eine tote Frau aus der Saale geborgen. Am Göritzwehr sei der Leichnam unter angeschwemmten Baumstücken entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handele es sich bei der Toten um eine 78 Jahre alte Frau, die seit dem 15. Februar in einem Saalfelder Pflegeheim vermisst wurde. Nach der Bergung sei die Tote in die Rechtsmedizin nach Jena gebracht worden. Dort sollen die Todesursache geklärt und die Identität der Leiche zweifelsfrei festgestellt werden.