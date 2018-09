Frau schlägt Wasserbüffel in die Flucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Burkersdorf (dpa/th) - In Burkersdorf (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) hat eine Frau einen Wasserbüffel in die Flucht geschlagen. Sie habe das Tier in der Nacht zum Montag auf ihrem Grundstück bemerkt, teilte die Polizei mit. Der Wasserbüffel habe zunächst auf den bellenden Hund der Frau reagiert, sei aber erst geflüchtet, als diese laut gerufen habe. Auf seiner Flucht rammte das Tier ein abgestelltes Auto, wobei ein Blinker, ein Kotflügel und eine Stoßstange beschädigt wurden. Menschen kamen den Angaben zufolge nicht zu Schaden.

Laut Polizei gehört das Tier vermutlich zu einer Gruppe von drei Wasserbüffeln, die schon vor einigen Tagen von ihrer Weide ausgerissen und seither rund um Burkersdorf unterwegs seien.