Leiche am Neckarufer in Rottweil entdeckt

Rottweil (dpa/lsw) - Am Neckarufer in Rottweil ist eine Leiche entdeckt worden. Ein Mann hatte die leblose Person am Donnerstagvormittag gefunden, wie die Polizei mitteilte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 79-Jährigen feststellen. "Wir gehen derzeit von einem nicht natürlichen Todesfall aus", sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Hinweise auf einen Gewaltdelikt gab es zunächst nicht. Der Mann war am Mittwoch aus einer Klinik verschwunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Ob die Leiche obduziert werden soll, war zunächst unklar.