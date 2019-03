Weltkriegsbombe: Munitionsbergungsdienst lobt Bauherrn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Die Vorgeschichte zum Fund der Weltkriegsbombe in der Rostocker Innenstadt ist nach Ansicht des Chefs des Munitionsbergungsdiensts MV, Robert Molitor, optimal gelaufen. Es habe eine Anfrage vom Bauherrn gegeben, ob die Fläche mit Kampfmitteln belastet sei. "Das haben wir ihm bestätigt. Er hat daraufhin eine Räumfirma beauftragt, diese Fläche vorsorglich abzusuchen", sagte Molitor am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Es hätten sich bei der Beprobung mehrere Verdachtsstellen ergeben, von denen sich eine als tatsächliche Bombe herauskristallisiert habe. "Wir kämpfen immer dafür, dass möglicherweise belastete Flächen vor Baubeginn abgesucht werden, damit nicht der Bauarbeiter die Bombe in der Baggerschaufel hat." Dann könne es zu Unfällen kommen.

Dabei könne in der Rostocker Innenstadt wegen der großen Zerstörungen nicht auf alte Luftbilder zugegriffen werden, einzelne Bombeneinschlagspunkte seien kaum zu erkennen. Deshalb werde bei Baugeländen flächendeckend eine sogenannte Bohrlochsondierung vorgenommen, bei der nach magnetischen Anomalien gesucht werde, sagte Molitor. So könne genau festgestellt werden, in welcher Tiefe ein Objekt liege.

Die Bombe im Rostocker Rosengarten, die mit einem Kopf- und einem Heckaufschlagzünder versehen ist, liege in vier Metern Tiefe. Zunächst sei mit einem Bagger bis zu 3,80 Meter gegraben worden, anschließend folgte der Einsatz von Schaufel und Kelle.

Molitor ging davon aus, dass die Entschärfung der Rostocker Bombe am Mittwoch keine Probleme machen werde. "Wir haben aber eine Wasserstrahl-Schneidanlage vor Ort, die wir einsetzen können, falls sich einer der Zünder wehrt", sagte er. "Wenn alles gut läuft, rechnen wir mit einer halben Stunde, bis die Bombe entschärft ist." Allerdings gebe es bei solchen Prognosen immer Unsicherheitsfaktoren.