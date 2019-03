Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Ein nackter Mann hat in Rostock einen Polizeieinsatz ausgelöst. Anwohnern sei der 41-Jährige aufgefallen, als er unbekleidet auf der Fensterbank seiner Wohnung stand und laut schrie, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zusammen mit Feuerwehrleuten konnte die Polizei ihn am Sonntagnachmittag überwältigen und in ein Krankenhaus bringen. Laut Polizeiaussage leidet der Mann an einer psychischen Störung.