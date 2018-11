Nach tödlichem Sturz an Kühlturm: Arbeitsplattform geborgen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Einen Tag nach dem tödlichen Sturz eines Arbeiters aus 60 Metern Höhe an einem Kraftwerks-Kühlturm in Rostock ist die genaue Ursache noch unklar. Wie ein Polizeisprecher am Freitag in Rostock erklärte, wurden die Arbeitsplattform und die Tragseile, an der die Wartungsgondel hing, inzwischen abgebaut.

Der verunglückte 39-Jährige war am Donnerstag mit einem Kollegen mit Wartungsarbeiten an der Fassade des Kühlturms beschäftigt, als die Gondel plötzlich einseitig abrutschte und nur noch an einer Seite an Tragseilen hing. Vermutlich seien die Tragseile an der Unglücksseite gerissen, hieß es.

Der 39-Jährige stürzte in die Tiefe und starb, sein Kollege konnte sich festhalten und wurde leicht verletzt gerettet. Die Kriminalpolizei und Arbeitsschutzexperten prüfen nun, warum die Seile der Wartungsgondel einseitig nicht gehalten haben. Der Kühlturm aus Beton gehört zu einem Kohlekraftwerk und ist 140 Meter hoch.