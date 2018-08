Granate an der Elbe entdeckt: Munition gesprengt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rogätz (dpa/sa) - An der ausgetrockneten Elbe im Landkreis Börde ist eine Handgranate gefunden worden. Mitarbeiter des Ordnungsamtes meldeten den Fund am Fähranleger in Rogätz am Mittwochmorgen, wie die Polizei mitteilte. Der im Durchmesser rund 10,5 Zentimeter große Sprengkörper wurde daraufhin auf einem angrenzenden Feld kontrolliert gesprengt. In der Granate befanden sich rund 1,3 Kilogramm Sprengstoff.