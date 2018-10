Kinder entführt: Großer Übungseinsatz der Polizei gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hintersee/Ribnitz-Damgarten (dpa/mv) - Eine große deutsch-polnische Polizeiübung für Entführungsfälle hat am Mittwoch in Ribnitz-Damgarten im Kreis Vorpommern-Rügen begonnen. Am Morgen ging ein fiktiver Notruf ein, dass zwei Kinder an einer Schule entführt worden sein sollen, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg sagte. Das Übungsszenario sieht vor, dass die fiktiven Täter mit den Opfern Richtung Grenze nach Hintersee (Kreis Vorpommern-Greifswald) fliehen. In der Region gab es schon ähnliche reale Fälle.

Bis Mittag sollten insgesamt etwa 750 Polizisten mit Hubschraubern, Straßensperrungen und Suchhunden im Einsatz sein. Sie suchen unter anderem großes Waldgebiet beiderseits der Grenze bei Hintersee ab und sollen auch das zweisprachige Miteinander üben. Es sei die größte grenzübergreifende Polizeiübung dieser Art mit Polen.