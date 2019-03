Kühe und Bullen brechen aus Weide aus: Ein Tier erschossen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rheine (dpa/lnw) - Zehn entlaufene Kühe und Bullen haben am Donnerstagmorgen die Stadt Rheine im Kreis Steinfurt unsicher gemacht. Ein Tier musste nach Polizeiangaben von einem Jäger erschossen werden. Es bestand die Gefahr, dass es auf eine vielbefahrene Bundesstraße laufen könnte. Die Tiere waren demnach ausgebrochen und von ihrer Weide in verschiedene Richtungen gelaufen.

Ein Tier lief in Richtung Bahngleise. Laut Bundespolizei wurde deshalb kurz nach 8.00 Uhr der Bahnverkehr am Bahnhof Rheine bis kurz vor 9.00 Uhr eingestellt. Eins tauchte an einer Gaststätte wieder auf, ein anderes im Vorgarten eines Privatgrundstücks. Am späten Vormittag wurde noch ein Tier vermisst.