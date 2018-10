Kleinkind nach Sturz aus Fenster lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein Eineinhalbjähriger ist in Reutlingen aus dem zweiten Stock gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Junge fiel am Freitagnachmittag aus dem Fenster einer Unterkunft für Asylbewerber, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte versorgten den Jungen vor Ort, bevor ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus brachte. "Die Umstände des Unfalls sind noch unklar", sagte ein Polizeisprecher am späten Nachmittag. Zu Hinweisen auf eine Straftat oder Verletzung der elterlichen Aufsichtspflicht konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Den Eltern wurde eine professionelle Betreuung angeboten.